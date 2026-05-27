Valditara “Siamo andati oltre i target previsti dal Pnrr, ampliando le sfere degli interventi”

MILANO (ITALPRESS) – “Siamo andati oltre i target previsti dal Pnrr, ampliando le sfere degli interventi. Abbiamo avuto degli obiettivi: prima di tutto con la dispersione scolastica, che ora quella italiana è sotto la media europea. La media europea è 9,1%, mentre in Italia è all’8,2%. Poi l’altro tema è l’avvio della ristrutturazione di edifici scolastici, che vanno oltre il 25%. Il tema degli asili nido, delle palestre con circa l’80% delle scuole italiane che è e ne sarà dotato”. Così il ministro dell’Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, intervenendo all’evento “L’Italia del Pnrr” in corso a Milano.

– Foto di repertorio IPA Agency –

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