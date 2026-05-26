Al via i Giochi della Gioventù 2026, Valditara “Coinvolti 105 mila studenti. Grazie allo sport lanciamo messaggio straordinario”

ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo coinvolto 105 mila studenti e sono qui presenti tantissimi ragazzi e insegnanti. Grazie allo sport stiamo lanciando un messaggio straordinario, oltre alla promozione di valori come rispetto e solidarietà. Vogliamo divertirci insieme per costruire un futuro insieme, partendo dallo sport, in modo da consentire a tutti i ragazzi d’Italia di praticare attività fisica nelle scuole”. Così Giuseppe Valditara, Ministro dell’istruzione e del merito, a margine della cerimonia di apertura dei Giochi della Gioventù 2026.

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