Valditara “Scuola primo presidio di libertà, rispetto e pari opportunità”

ROMA (ITALPRESS) – “In occasione della Giornata Internazionale della Donna desidero rivolgere i miei auguri a tutte le donne italiane, con un ringraziamento particolare alle donne che, ogni giorno, con competenza, passione e dedizione offrono il loro fondamentale contributo al mondo della scuola”. Così sui social il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, che aggiunge: “La scuola rappresenta il primo e più importante presidio di libertà, rispetto e pari opportunità. È tra i banchi che si formano le coscienze, si combattono stereotipi e discriminazioni e si costruisce una società fondata sulla centralità della persona. Promuovere un’educazione che valorizzi il talento e le aspirazioni di ogni studentessa significa investire nel futuro dell’Italia”.

– foto IPA Agency –

