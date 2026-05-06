Valditara “Superati gli obettivi del Pnrr fissati per gli Its”

ROMA (ITALPRESS) – “I dati mostrano il pieno superamento degli obiettivi del Pnrr fissati per gli Its. Gli iscritti sono già passati da circa 11mila nel 2020 ai 40.854 attuali a fronte di un target di 22mila e confermano un generalizzato andamento di crescita costante e strutturale. Grazie al Pnrr sono stati attivati 1.422 percorsi formativi, 18.491 attività di orientamento con il coinvolgimento di oltre 126mila studenti, sono state erogate 4.470 borse di studio e realizzati 1.662 laboratori”. Così il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, nel corso del question time alla Camera. “Il 4+2 è destinato a incrementare ulteriormente le iscrizioni agli Its, in alcune Regioni del Sud abbiamo avuto un vero e proprio boom delle iscrizioni. Prevediamo entro il quinquennio di arrivare a un complesso di iscrizioni al sistema del quadriennio di circa 100mila unità”, spiega il ministro.

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