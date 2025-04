Valditara “Raccordare il Made in Italy con il sistema dell’istruzione”

ROMA (ITALPRESS) – “Questa fondazione è di straordinaria importanza, un omaggio al Made in Italy che è l’eccellenza della nostra produzione ammirata, inseguita e corteggiata nel mondo, un patrimonio di grande rilevanza per l’economia del Paese e della società. L’obiettivo è anche quello di raccordare il Made in Italy con il sistema dell’istruzione, soprattutto con il liceo del Made in Italy che vede dati incoraggianti: le iscrizioni ad oggi sono 511, lo scorso anno erano 420”.

Così il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, n occasione dell’inaugurazione della Fondazione “Imprese e Competenze per il Made in Italy”. “Credo che ci siano le premesse per rafforzare questa cultura dell’eccellenza, dell’artigianato italiano e di una formazione di qualità, il liceo del Made in Italy deve caratterizzarsi sempre più come una scuola d’eccellenza per formare i nuovi manager”, aggiunge.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS)