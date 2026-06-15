Valditara “La riforma della scuola 4+2 interessa moltissimo alle imprese”

MILANO (ITALPRESS) – “La riforma della scuola 4+2 fa dialogare anche nella costruzione del percorso del curriculum formativo le imprese con le scuole e con gli Its. Quindi alle imprese interessa moltissimo“. Lo ha sottolineato il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, a margine dell’evento “Connecting to the future”, organizzato presso la Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi per favorire il confronto tra istituzioni scolastiche e sistema produttivo sui temi dell’istruzione tecnico-professionale. “

Se dovessero procedere in questa direzione, fra cinque anni avremo al quadriennale circa 100 mila iscritti, quindi un numero che già viene incontro alle esigenze del mondo delle imprese”, ha proseguito il ministro. In base a quanto emerso dall’incontro, la riforma “è strategica per il mondo dell’impresa e per i nostri giovani”. Perciò “nessuno deve guardare con la testa rivolta al passato, ma deve guardare avanti. Non è un caso che la Commissione europea abbia dimostrato grande interesse per questa riforma”.

“Nell’iniziativa Connecting to the future, si è parlato ovviamente anche delle indicazioni nazionali, dell’importanza per esempio di una buona conoscenza della lingua italiana – ha spiegato poi -, si è parlato di un rafforzamento della grammatica, della capacità di riassumere il proprio pensiero. Si è parlato dell’educazione civica, di quella alimentare e di quella finanziaria e dell’importanza delle soft skills”.

– foto IPA Agency –

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