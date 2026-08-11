Al via la sperimentazione delle competenze non cognitive e trasversali nei percorsi scolastici

ROMA (ITALPRESS) – Con la pubblicazione del decreto ministeriale del 24 luglio 2026, n. 151, ha preso il via la sperimentazione nazionale, di durata triennale, finalizzata allo sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali nei percorsi scolastici previste dalla legge 19 febbraio 2025, n. 22 (“Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale”).

A fronte di 594 candidature pervenute, sono state ritenute ammissibili e valutate positivamente 443 proposte progettuali. Le istituzioni scolastiche complessivamente autorizzate sono 1169.

Come riferisce il ministero dell’Istruzione e del Merito, l’andamento della sperimentazione sarà monitorato dal Comitato tecnico-scientifico, che al termine del triennio, predisporrà le linee guida per lo sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali nei percorsi scolastici, con la definizione di indicazioni metodologico-didattiche in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo della Scuola dell’infanzia e del Primo ciclo di istruzione, con le Indicazioni nazionali per i Licei e con le Linee guida per gli Istituti tecnici e professionali vigenti.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).