Valditara “Il dialogo con gli studenti costruttivo è meglio delle proteste violente”

MILANO (ITALPRESS) – “Io preferisco il dialogo costruttivo alle proteste che talvolta sfociano poi in violenza, aggressività, minacce, insulti e quant’altro. Il dialogo costruttivo è quello che abbiamo avviato proprio con le consulte studentesche”. Cosi il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, a margine di un incontro in una scuola media di Milano, rispondendo sulle proteste degli studenti.

“Voglio sottolineare questo aspetto perché il nostro sistema prevede dei rappresentanti degli studenti eletti da tutti gli studenti italiani e siccome questo è un metodo democratico, loro sono i rappresentanti degli studenti, sono stati eletti per portare sul tavolo del ministro le istanze degli studenti e quindi valorizziamoli”, ha sottolineato poi il ministro. “Ci siamo incontrati la scorsa settimana, abbiamo parlato di edilizia scolastica, abbiamo parlato di tanti temi, ho spiegato anche gli investimenti notevoli che abbiamo messo proprio sull’edilizia scolastica”.

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