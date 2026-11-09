Conclusa a Palermo la quarta edizione delle Giornate Nazionali del Cinema per la Scuola

ROMA (ITALPRESS) – Si è conclusa a Palermo, nella splendida cornice dei Cantieri Culturali della Zisa, la quarta edizione delle Giornate Nazionali del Cinema per la Scuola, l’appuntamento annuale promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola (CIPS) e organizzato dal Liceo Scientifico Galileo Galilei di Palermo in collaborazione con Anec (Associazione nazionale esercenti cinema).



Per tre giorni, da mercoledì 4 a venerdì 6 novembre, il capoluogo siciliano è stato il cuore pulsante della riflessione nazionale sull’alfabetizzazione audiovisiva, accogliendo una straordinaria partecipazione di pubblico e addetti ai lavori. Uno dei tratti distintivi di questa edizione è stata la massiccia e sentita partecipazione di docenti e dirigenti scolastici ai momenti formativi, alle proiezioni e ai dibattiti dal vivo con i protagonisti, trasformando le sale in spazi di profonda condivisione ed emozione.

Sono stati oltre 1.000 i docenti, professionisti del settore e operatori culturali arrivati da tutta Italia, 48 i relatori coinvolti all’interno di un fitto calendario di panel e laboratori tematici, e una straordinaria affluenza di pubblico che ha gremito le sale per le proiezioni e gli incontri con gli autori.

Cuore delle giornate l’alta formazione proposta alle scuole, con 21 panel, seminari e laboratori che hanno offerto a docenti, dirigenti scolastici e operatori culturali strumenti concreti per portare il cinema e l’audiovisivo nella pratica educativa. Un’offerta ampia e articolata, capace di intrecciare l’aggiornamento sui linguaggi e sulle metodologie didattiche con questioni di grande attualità: dall’educazione ai media e alla capacità di riconoscere disinformazione e fake news nell’era dell’intelligenza artificiale, all’uso consapevole dei film a scuola, tra diritti e licenze; dal contrasto agli stereotipi di genere e la promozione dell’intercultura, alla memoria, alla legalità e al rapporto tra cinema e territorio. Un percorso formativo plurale, rivolto a livelli di esperienza differenti, che ha messo in dialogo esperienze nazionali e buone pratiche grazie al contributo delle principali realtà che si occupano di educazione visiva, arrivate da ogni parte d’Italia.

Nei tre giorni di formazione il pubblico ha potuto vivere momenti di grande intensità: dall’incontro inaugurale con la proiezione di “Se domani non torno” e la toccante testimonianza di Gino Cecchettin (capace di stringere la sala in un silenzio assoluto e in un dibattito aperto sul valore civile della memoria e della prevenzione), alla proiezione di “Senza chiedere permesso” alla presenza del regista Giacomo Mazzariol. Grande entusiasmo ha suscitato inoltre la proiezione, a sorpresa per il pubblico, del backstage del film “Rider”, arricchita dagli interventi del regista Davide Pavanello (in arte Dade) e dell’attore protagonista Lorenzo Aloi e l’incontro su “Figli perduti” con il regista Lorenzo Maria Chierici e il bravissimo attore protagonista Matteo Oscar Giuggioli. E ancora il grande cinema internazionale con le proiezioni di “15/18 (A Place To Heal)” di Cédric Kahn in concorso alla Mostra Internazionale d‘Arte Cinematografica di Venezia, e del sorprendente “I SWEAR” di Kirk Jones.

Nel corso della terza giornata alla proiezione del film “La nostra parte”, realizzato dal Liceo Marconi di Pesaro grazie ai Bandi CIPS, è intervenuta Fiammetta Borsellino, che ha portato la testimonianza del padre Paolo, sottolineando come la memoria non possa essere sterile ma debba essere alimentata attraverso la testimonianza e la conoscenza dell’impegno nella lotta alla criminalità. “È fondamentale che i giovani si riapproprino di queste testimonianze di vita – ha detto – facendole diventare un patrimonio personale e punti di riferimento per le proprie scelte. Scegliere da che parte stare è fondamentale: ognuno deve fare bene la propria parte”.

La cerimonia di chiusura, aperta da una suggestiva proiezione video che ha ripercorso i momenti salienti della tre giorni palermitana, ha visto la partecipazione dei rappresentanti del MIM e del MiC ed è culminata con il conferimento dei Premi CIPS, riconoscimenti dedicati ai progetti vincitori dell’edizione 2025 del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola. Cinque le categorie premiate, a testimonianza della varietà e della qualità delle esperienze di educazione all’immagine realizzate sul territorio nazionale.

Per la categoria “progetti di rilevanza nazionale”, il primo premio è stato assegnato alla Fondazione Cineteca Italiana per “Behind the Light – III Edizione”. Nella categoria “progetti scuole visioni fuori-luogo” si è distinto l’Istituto di Istruzione Superiore Angelo Vegni con “Radici di futuro”, mentre per i “progetti di rilevanza territoriale” il riconoscimento è andato al Centro Iniziative Culturali Pordenone per “Acchiappasguardi: impariamo facendo – III Edizione”.

Premiati anche i percorsi realizzati direttamente dalle istituzioni scolastiche: per la categoria “progetti scuole secondarie” il primo classificato è l’IC Rita Levi Montalcini di Iseo con “Con-senso”; per la categoria “progetti scuole dell’infanzia e primaria” il riconoscimento è stato assegnato all’Istituto Comprensivo di Marzabotto per “Visioni in Appennino #2”.

L’edizione 2026 si chiude lasciando un patrimonio rinnovato di idee, strumenti pedagogici e progetti concreti, confermando come il cinema e l’audiovisivo rappresentino non solo un linguaggio artistico imprescindibile ma lo strumento d’elezione per accompagnare le nuove generazioni nella lettura critica del presente e nella costruzione del loro futuro.

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