ROMA (ITALPRESS) – “In merito alle conclusioni del comitato europeo dei diritti sociali del Consiglio d’Europa, tengo a sottolineare che lo stesso Consiglio conferma che la situazione in Italia è migliorata sotto diversi profili, anche quello legislativo, rispetto a quando l’Anief ha presentato il ricorso nel 2021. Il Consiglio d’Europa ha riconosciuto, infatti, un impegno significativo da parte di questo Governo nel soddisfare la richiesta di sostegno per un numero crescente di alunni con disabilità. Pur nel quadro di complessità del sistema, caratterizzato dalla impossibilità di prevedere annualmente il contingente corrispondente all’effettivo numero di studenti con disabilità, viene in particolare riconosciuto a questo Governo di aver istituito una procedura di assunzione straordinaria per ridurre la precarietà tra gli insegnanti di sostegno e di avere concretamente incrementato l’offerta formativa per la specializzazione sul sostegno. Il comitato dà inoltre atto al Governo delle recenti misure sulla conferma del docente supplente di sostegno e sui nuovi percorsi di specializzazione dell’Indire: misure che ho fortemente voluto per dare risposte concrete ai giovani e alle loro famiglie. Tutto questo dimostra che, rispetto al 2021, anno di presentazione del ricorso, il quadro è in netto miglioramento nonostante la situazione di grave inadeguatezza strutturale che abbiamo ereditato”. Lo ha dichiarato il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).