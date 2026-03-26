Valditara “I social possono essere devastanti, vietarli ai più piccoli non è più rimandabile”

MILANO (ITALPRESS) – “I social possono essere devastanti tra odio, sfide estreme e anonimato: vietarli ai più piccoli non è più rimandabile”. Lo dice il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara in un’intervista al “Corriere della Sera”. “C’è una proposta di legge bipartisan in discussione in Parlamento, occorre accelerarne l’approvazione. Serve però una vera e propria svolta culturale nel Paese, in cui siano tutti protagonisti, famiglie e società civile. Nell’attesa cominciamo ad applicare le norme e i divieti vigenti, responsabilizziamo i genitori e proseguiamo con i progetti per l’educazione al rispetto e per aiutare, con il supporto dello psicologo, i giovani che vivono situazioni di difficoltà” aggiunge.

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