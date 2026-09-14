Valditara e Bucci inaugurano il nuovo Istituto Superiore di Andora

GENOVA (ITALPRESS) – Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara e il presidente della Regione Liguria Marco Bucci hanno inaugurato, insieme al sindaco di Andora Mauro Demichelis e all’assessore regionale Paolo Ripamonti, l’Istituto Tecnico Economico a indirizzo Turistico di Andora, che con l’anno scolastico 2026/2027 entra a far parte dell’offerta formativa dell’istituto “Giancardi-Galilei-Aicardi”. La nuova scuola oggi ha accolto i primi 18 studenti iscritti alla classe inaugurale.

“Oggi per Andora è una giornata importante: inizia un nuovo anno scolastico e nasce la prima scuola superiore della città, con un indirizzo tecnico turistico che offre ai ragazzi una nuova opportunità per costruire il proprio futuro – dichiara il presidente della Regione Liguria Marco Bucci -. Il turismo è un settore sempre più qualificato e competitivo, che richiede competenze specifiche, dalla conoscenza delle lingue alle capacità economiche e imprenditoriali. Formare questi giovani significa prepararli a entrare nel mondo del lavoro ma anche accompagnare lo sviluppo della nostra regione. È una filiera che guarda al futuro e che si collega a settori strategici per la Liguria, come il diporto nautico e la Blue Economy. Ogni volta che apriamo una nuova scuola stiamo investendo concretamente nelle nuove generazioni e nel futuro del territorio. È la direzione in cui stiamo lavorando anche con il liceo tecnologico a Genova e con la scuola delle professioni del mare: vogliamo costruire un sistema formativo sempre più vicino alle esigenze delle imprese e capace di offrire ai nostri ragazzi competenze e opportunità”.

“Da amministratore e da persona che vive questo territorio, è una soddisfazione particolare vedere finalmente nascere ad Andora una scuola superiore – dichiara l’assessore Ripamonti -. È un risultato importante per la città e per tutto il comprensorio, perché offre ai nostri ragazzi la possibilità di proseguire il proprio percorso di studi qui, con un indirizzo fortemente legato alle caratteristiche e alle opportunità del territorio. È un investimento sul futuro di Andora e dei suoi giovani, ma anche sulla crescita di tutta la comunità”.

-Foto ufficio stampa Regione Liguria-

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