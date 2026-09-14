In Liguria al via il nuovo anno scolastico per 160 mila studenti, Ferro: “Investiamo sul futuro”

GENOVA (ITALPRESS) – Inizia oggi il nuovo anno scolastico per oltre 160mila studenti della Liguria. Il vicepresidente della Regione Liguria e assessore alla Scuola, Simona Ferro, porterà il saluto dell‘amministrazione regionale con una visita all’Istituto Comprensivo Oregina, al Liceo Statale Pertini e all’Istituto Paritario Maria Ausiliatrice.

“L’avvio di un nuovo anno scolastico rappresenta sempre un momento importante, non soltanto per gli studenti ma per l’intera comunità – dice Ferro -. Oggi vogliamo essere al fianco di bambini, ragazzi, famiglie, docenti e di tutto il personale che ogni giorno rende possibile il percorso educativo e formativo delle nuove generazioni. A tutti gli allievi rivolgo il mio più sincero ‘in bocca al lupo’: che sia un anno ricco di occasioni per imparare, crescere, confrontarsi e costruire nuove esperienze”.

“Per chi entra per la prima volta in una nuova scuola – prosegue Ferro – comincia una fase del tutto nuova, mentre per chi ritrova compagni e insegnanti dopo la pausa estiva si rinnova un percorso già avviato. In entrambi i casi, la scuola è uno spazio fondamentale di crescita personale e collettiva. Regione Liguria intende continuare a fare la propria parte, ascoltando le esigenze del mondo scolastico e lavorando insieme a famiglie, insegnanti e istituzioni per rafforzare una scuola sempre più inclusiva, qualificata e capace di rispondere alle necessità dei territori”.

“La qualità dell’istruzione passa anche dalla capacità di creare una rete solida tra tutte le componenti della comunità scolastica. È attraverso il dialogo e la collaborazione – conclude l’assessore – che possiamo accompagnare al meglio i nostri ragazzi e garantire loro le condizioni più favorevoli per affrontare il presente e prepararsi al futuro”.

-Foto Regione Liguria-

(ITALPRESS).