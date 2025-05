Valditara “Consulte studentesche una straordinaria palestra democratica”

ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio Nazionale dei Presidenti delle Consulte Provinciali degli Studenti si riunisce in questi giorni a Silvi Marina (TE), un’importante occasione di confronto e partecipazione democratica che riunisce circa 250 persone tra studenti e docenti provenienti da tutte le province italiane. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di garantire una sede permanente di rappresentanza degli studenti a livello nazionale.

Nel corso delle giornate, i Presidenti delle Consulte sono impegnati in Commissioni tematiche su questioni centrali per il sistema scolastico, i cui lavori confluiranno in un documento programmatico che sarà sottoposto all’attenzione del Ministro. Parallelamente, i docenti accompagnatori partecipano a momenti di formazione con esperti su tematiche di importante rilievo didattico e formativo.

“Auspico una sempre più forte collaborazione tra le Consulte e il Ministero: voi rappresentate tutte le studentesse e gli studenti italiani, le Consulte sono una straordinaria palestra di democrazia. Abbiamo bisogno di coltivare la cultura della democrazia iniziando proprio dalle scuole”, ha dichiarato il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, intervenendo in video collegamento.

Il Ministro ha annunciato una serie di attività che vedranno coinvolti gli studenti e le consulte studentesche, come nel caso dell’appuntamento di carattere internazionale sull’intelligenza artificiale, quale evoluzione del dialogo avviato a Lignano Sabbiadoro in occasione del G7 Giovani e a Milano con “Next Gen AI”.

“Si tratta di una grande sfida culturale, pedagogica e didattica. Mi auguro che possiate parteciparvi da protagonisti perché voi esprimete le istanze della scuola italiana”, ha concluso il Ministro.

