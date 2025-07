Valditara “Collegamento Napoli-Osaka sull’intelligenza artificiale”

OSAKA (GIAPPONE) (ITALPRESS) - "Abbiamo deciso di chiudere in contemporanea, con un collegamento, la quattro giorni che si terrà a Napoli dal 9 al 13 ottobre 2025 sull'Intelligenza Artificiale. Sarà il primo grande meeting internazionale sull'Intelligenza Artificiale. E, d'altro canto, sempre il 13 ottobre chiuderà l'Expo di Osaka. Ci sarà un collegamento diretto tra Napoli e Osaka per sugellare questa grande alleanza e questa grande condivisione su uno dei temi strategici per il nostro futuro e quello delle giovani generazioni: l'Intelligenza Artificiale". Lo afferma il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, all'iniziativa di chiusura di "Scuola Futura Italia Osaka 2025". sat/mca2