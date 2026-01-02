Valanga in Val Maira, è una donna di origine straniera la scialpinista morta

CUNEO (ITALPRESS) – È una donna di origine straniera la vittima della valanga che si è verificata oggi, intorno a mezzogiorno, in Val Maira nella provincia di Cuneo lungo l’itinerario scialpinistico dell’Autovallonasso. L’incidente è avvenuto a quota 2300 metri e ha coinvolto complessivamente due scialpinisti stranieri: nell’area è stato inviato il Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte con il tecnico e l’unità cinofila da valanga del soccorso alpino, che sono riusciti a raggiungere le due persone nonostante il forte vento.

Quando i soccorritori sono giunti nel punto dell’incidente, le due persone travolte erano già state estratte dalla neve da altri scialpinisti che si trovavano in zona. La donna era già morta, mentre l’uomo era in gravi condizioni di ipotermia. Il secondo allarme per una valanga è stato lanciato intorno alle 14 dalla zona del Monte Albergian, nel comune di Pragelato in provincia di Torino. In questo caso a essere coinvolta dall’incidente è stata una donna che presentava un forte trauma toracico e un principio di ipotermia, pur essendo vigile. A prestare i primi aiuti sono stati il compagno di gita e le squadre del soccorso alpino e speleologico del Piemonte.

