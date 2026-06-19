Liguria, ordini professionali e intelligenza artificiale: a Genova un confronto su identità e trasparenza

GENOVA (ITALPRESS) – La comunicazione come strumento di trasparenza, partecipazione e servizio alla comunità. È questo il messaggio emerso dall’incontro “Gli Ordini professionali: comunicare è dovere sociale. Identità e trasparenza”, promosso dall‘Ordine degli Avvocati di Genova presso il Centro Cultura e Attività Forensi. L’iniziativa, si legge in una nota, ha riunito i rappresentanti degli Ordini professionali liguri “per una riflessione condivisa sul ruolo strategico della comunicazione istituzionale nell’era digitale e sulle opportunità offerte dall’intelligenza artificiale”.

Ad aprire i lavori è stato il presidente dell’Ordine degli Avvocati di Genova, Stefano Savi, che ha illustrato il percorso di innovazione avviato dall’Ordine negli ultimi mesi, con particolare attenzione all’evoluzione tecnologica, ai nuovi strumenti di comunicazione e al rafforzamento del dialogo con gli iscritti e con il territorio.

Dal novembre 2025, l’Ordine degli Avvocati di Genova ha sviluppato un sistema integrato di comunicazione finalizzato a valorizzare le attività istituzionali, la formazione continua, la tutela dei diritti dei cittadini e il rapporto tra avvocatura, istituzioni e società. I risultati confermano l’efficacia del percorso intrapreso. Sui canali social dell’Ordine sono stati pubblicati complessivamente 515 contenuti, capaci di generare oltre 531 mila visualizzazioni.

Nel dettaglio, Facebook si conferma il canale con il maggiore impatto, con 218 contenuti pubblicati, 358.991 visualizzazioni, 3.340 follower e oltre 223 mila interazioni. LinkedIn ha registrato 140.951 visualizzazioni attraverso 218 contenuti, raggiungendo 3.120 follower e 2.064 interazioni, mentre Instagram ha totalizzato 31.900 visualizzazioni con 79 post pubblicati, 204 follower e 295 interazioni. Parallelamente, l’attività di ufficio stampa ha portato alla redazione e alla diffusione di numerosi comunicati, generando oltre 50 uscite tra quotidiani, siti di informazione, agenzie di stampa, televisioni e media specializzati.

“La comunicazione rappresenta oggi un investimento fondamentale per un Ordine professionale – ha dichiarato il presidente Stefano Savi -. Raccontare il lavoro quotidiano dell’avvocatura, promuovere la cultura della legalità e valorizzare il ruolo sociale della professione significa rafforzare il rapporto di fiducia con i cittadini e offrire servizi sempre più efficaci ai nostri iscritti”.

Nel corso dell’evento è intervenuto Rafael Patron, presidente del Comitato tecnico-scientifico dell’Associazione Italiana Professionisti dell’Intelligenza Artificiale (AIPIA), che ha illustrato lo stato dell’adozione dell’IA generativa in Liguria.

“Secondo le elaborazioni sui dati ISTAT 2025, circa 200 mila cittadini liguri utilizzano strumenti di intelligenza artificiale generativa e oltre mille imprese del territorio hanno già adottato almeno una tecnologia basata sull’IA. Un dato particolarmente significativo se si considera che la Liguria è la regione con l’età media più elevata d’Italia”. Patron ha evidenziato come la regione stia vivendo una trasformazione digitale caratterizzata da forti contrasti.

“La Liguria procede a due velocità: da un lato un ecosistema innovativo che vede protagonisti il porto di Genova, la robotica, la cantieristica navale e la sanità; dall’altro, un tessuto produttivo composto per il 95% da microimprese che incontra maggiori difficoltà nell’adozione delle nuove tecnologie”.

Secondo Patron, la crescita delle competenze digitali registrata negli ultimi anni e il primato raggiunto nell’amministrazione digitale rappresentano una base solida su cui costruire un utilizzo dell’intelligenza artificiale responsabile, inclusivo e orientato al bene comune. Alla tavola rotonda hanno partecipato rappresentanti degli Ordini dei medici, degli odontoiatri, dei giornalisti, dei commercialisti, degli architetti, degli ingegneri, dei farmacisti e dei geologi, confermando la volontà degli ordini di affrontare insieme la sfida della comunicazione e della trasformazione digitale.

-Foto ordine Avvocati di Genova-

(ITALPRESS).