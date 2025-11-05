ROMA (ITALPRESS) – Il ministero degli Affari Esteri conferma le informazioni in suo possesso su cittadini italiani coinvolti negli ultimi giorni in una serie di valanghe in Nepal. L’arrivo a Kathmandu del console a Calcutta, competente per il Nepal, ha permesso di intensificare i contatti con le autorità nepalesi e con i vari tour operator. Risulta confermato il decesso di tre alpinisti italiani: Alessandro Caputo, Stefano Farronato e Paolo Cocco. Lo comunica la Farnesina, sottolineando che sono ancora “dispersi” Marco Di Marcello e Markus Kirchler con scarse probabilità di sopravvivenza. Le ricerche dei due dispersi riprenderanno domani in un’area ben individuata.

Per quanto riguarda i cinque connazionali originari della provincia di Como, attualmente irraggiungibili poiché impegnati in un trekking in un’area priva di copertura di rete telefonica, le loro condizioni potranno essere verificate nella giornata di domani, quando è previsto un contatto con l’agenzia locale responsabile.

