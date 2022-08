ROMA (ITALPRESS) – “Iniziate oggi all’Istituto Spallanzani di Roma le prime somministrazioni del vaccino contro il vaiolo delle scimmie. Saranno una decina le somministrazioni odierne ma sono già 500 coloro che hanno espresso la volontà di vaccinarsi. Ricordo che le regole per la vaccinazione sono contenute nella circolare del Ministero della Salute”. Lo annuncia l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. In accordo con la Circolare del Ministero della Salute del 5 agosto, la vaccinazione non ha carattere di massa ma è diretta alle persone a maggior rischio di infezione da Monkeypox virus, come le persone gay, transgender, bisessuali e altri uomini che hanno rapporti sessuali con uomini (MSM), che rientrino in una serie di criteri di rischio, e il personale di laboratorio con possibile esposizione diretta a orthopoxvirus. Il vaccino è l’JYNNEOS (MVA-BN), vaccino antivaioloso basato su virus vaccinico vivo, Ankara modificato, non replicante, approvato da EMA per la profilassi del vaiolo delle scimmie. Secondo il piano del ministero, alla Regione Lazio sono state consegnate 1200 dosi.

L’Istituto Spallanzani, individuato dalla Direzione Regione Salute del Lazio come polo regionale per questa vaccinazione, ha iniziato già da sabato scorso a selezionare le persone candidate mettendo a disposizione una mail pubblica (vaccinomonkeypox@inmi.it) e contando sulla collaborazione della rete dei centri di Malattie Infettive, Centri HIV, Ambulatori PrEP, Centri per la salute sessuale presenti sul territorio regionale, e sul forte supporto delle associazioni LGBTQIA+, associazioni di lotta all’HIV, e del Checkpoint di Roma, presso le cui sedi sarà anche possibile la selezione delle persone a rischio, mediante protocollo condiviso con l’Istituto romano. In questi due giorni sono già pervenute allo Spallanzani oltre 600

richieste di prenotazione spontanee e circa 200 sono già in

appuntamento per la vaccinazione a partire da oggi. Grazie alla

immediata risposta organizzativa della Regione Lazio – fa sapere

l’ospedale Spallanzani – della rete sanitaria e associativa

regionale, dopo nemmeno 3 mesi dalla segnalazione dei primi casi

in Italia, inizia una nuova fase di lotta e contrasto a questa

epidemia, che il WHO ha dal 23 luglio 2022 classificato emergenza

sanitaria globale.

