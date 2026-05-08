Ater, dalla Regione Lazio oltre 44 milioni per l’edilizia pubblica e la riqualificazione

ROMA (ITALPRESS) – Più di 44 milioni di euro assegnati alle Ater del Lazio per la realizzazione di interventi di edilizia pubblica e sociale e di riqualificazione energetica e ambientale. La Giunta regionale del Lazio ha approvato, nell’ambito del Programma Lazio Fesr 2021-27– obiettivo di policy “Housing”, la delibera con la quale vengono assegnati 44.200.000 euro. Con questo provvedimento si mira a sopperire alla mancanza di alloggi a prezzi accessibili, superando, nello stesso tempo, situazioni di degrado sociale e marginalità urbana, assicurando, inoltre, un’equa ripartizione per tutte le Ater del Lazio, alla luce dello stato di avanzamento delle proposte progettuali presentate ed in proporzione al numero di alloggi esistenti.

Questi provvedimenti sono stati presentati, in conferenza stampa, nella sala Tevere della Regione Lazio, dal presidente Francesco Rocca, insieme alla vice presidente Roberta Angelilli e all’Assessore Politiche abitative, Case popolari, Politiche del Mare, Protezione Civile Pasquale Ciacciarelli.

“Questo è un intervento strategico, perché il tema casa nel Lazio è molto sentito. Stiamo mettendo tutte le risorse possibili. Sono orgoglioso di questa scelta”, ha aggiunto riferendosi alla riprogrammazione dei 240 milioni di fondi europei, di cui 123 destinati all’housing, e che comprendono i provvedimenti economici presentati oggi. “Abbiamo fatto un lavoro tecnico con tutte le Ater del Lazio per finanziare tutto ciò che era cantierabile, perché comunque l’orizzonte europeo è ristretto, quindi i lavori si devono chiudere entro una determinata data. Non potevamo farci carico di ciò che poteva avere il rischio di non essere concluso nei tempi previsti dalla normativa stringente legata ai fondi”.

Alle diverse Ater sono stati ripartiti 28.5 milioni, come di seguito: Ater provincia di Roma: 8.825.000 euro; Ater Latina: 6.686.062,38 euro; Ater Rieti: 2.460.000 euro; Ater comprensorio Civitavecchia 467.982 euro; Ater Frosinone 10.060.955,62 euro. Inoltre, l’importo di 15.700.000 euro è stato destinato all’Ater Roma per interventi urgenti nel Comprensorio Tor Sapienza, che presenta situazioni di particolare criticità per la sicurezza dei cittadini, già cofinanziato con risorse regionali per 7.000.000 di euro.

Pertanto, sono complessivamente destinate agli interventi di riqualificazione ed efficientamento degli immobili residenziali pubblici di proprietà delle Ater risorse pari ad 44.200.000 euro.

Complessivamente tutti gli interventi programmati coinvolgono centinaia di alloggi e tutti gli interventi saranno in grado di essere avviati entro l’anno in corso e conclusi nei termini previsti dal Programma di finanziamento, essendo tutti dotati del Pfte ovvero della progettazione esecutiva.

-Foto xl5/Italpress-

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