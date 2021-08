Vaccino, Zaia: “Serve riflessione su anziani per terza dose”

Vaccino, Zaia: “Serve riflessione su anziani per terza dose”

"Bisogna fare una riflessione sulla terza dose. Non mi vorrei ritrovare in autunno con le persone nelle case di riposo e gli anziani che hanno finito la scorta di anticorpi". Lo dice Luca Zaia, governatore del Veneto, in conferenza stampa. mgg/gtr (Fonte video: Regione Veneto)