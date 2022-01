Vaccino, Leodori “Estendere copertura e accelerare su terze dosi”

"Dobbiamo accelerare sulle terze dosi, convincere chi non si è vaccinato a farlo ed estendere la copertura a più pesone possibili per affrontare meglio questo incremento dei casi pandemici". Lo ha detto il vicepresidente della regione Lazio Daniele Leodori a margine dell'evento “Insieme per il Lazio 2030 - Ricerca, Imprese e società al lavoro per un futuro sostenibile”. sfe/pc/red