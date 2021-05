NAPOLI (ITALPRESS) – “La campagna di vaccinazione va avanti in maniera eccellente. I nostri concittadini lo possono testimoniare: nel 99% dei casi il servizio è di grande qualità e grande cortesia. Si arriva con la prenotazione, si aspetta venti minuti, mezz’ora, massimo tre quarti d’ora e si torna a casa. Sembra di essere in Svezia o in Svizzera per la qualità del servizio”. Lo ha detto il Presidente della Campania Vincenzo De Luca nel corso del suo consueto appuntamento social del venerdì pomeriggio per fare il punto sull’emergenza Covid. Il governatore analizza i risultati delle inoculazioni nel giorno in cui sono stati scollinati i 2 milioni di dosi somministrate e a cinque giorni dalla partenza dell’hub di Capodichino che ha contribuito a far schizzare fino a quasi 50 mila le vaccinazioni quotidiane. “Possiamo vantare il risultato migliore d’Italia per quanto riguarda gli ultraottantenni” sottolinea De Luca che non manca di ricordare “i 194 mila vaccini in meno ricevuti dalla Regione”. “Nella prossima settimana – prosegue l’inquilino di Palazzo Santa Lucia – iniziamo le somministrazioni nella zona industriale di Benevento e di Caserta. Partiamo dai fragili ma puntiamo a dare respiro all’economia e al lavoro”. Il governatore annuncia:

“A Procida abbiamo vaccinato tutti e domani faremo un’iniziativa per promuovere Capri Covid free. La priorità sono i territori che accolgono turismo” ricorda il governatore che dopo Procida e Capri punta in due settimane a completare l’immunizzazione di Ischia. Altro obiettivo, già citato più volte in passato, è quello di rendere Napoli Covid free entro luglio”. “Dal Commissariato è arrivata una notizia bomba: dal 10 maggio cominciano le vaccinazioni per gli over 50. Il 10 maggio noi avremo già finito, non cominciato. Ma non vogliamo turbare la serenità di nessuno” conclude De Luca.

(ITALPRESS).