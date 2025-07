La musica protagonista a Venezia tra emozioni, piazze e grandi eventi

VENEZIA (ITALPRESS) – Un’estate all’insegna della musica, della bellezza e della partecipazione, promossa dal Comune di Venezia in collaborazione con Vela spa. In questa prima parte dell’estate, Venezia ha vissuto una stagione culturale intensa e coinvolgente, confermandosi capitale dei grandi eventi e laboratorio di emozioni condivise. Dai concerti in Piazza San Marco al 105 Summer Festival, dalla rassegna musicale dei big italiani del Parco della Bissuola fino alla tradizionale rassegna Marghera Estate, la città ha saputo accogliere artisti di fama internazionale e valorizzare i talenti del territorio, offrendo spettacoli di alto livello in piena sicurezza e con una risposta entusiasta del pubblico.

Piazza San Marco si è confermata un teatro a cielo aperto. La rassegna musicale in Piazza San Marco ha registrato 20.000 presenze, con una programmazione che ha alternato generi e linguaggi, trasformando la piazza più iconica della città in un palcoscenico di meraviglia. A inaugurare la stagione è stato Jean-Michel Jarre, con uno spettacolo visionario di luce e suono. Il 5 luglio, Casanova OperaPop di Red Canzian ha portato in scena la Venezia del Settecento, tra amore e intrighi.

Il 7 luglio, Patti Smith, icona del rock e della poesia, ha regalato una serata unica nell’ambito del Festival della Bellezza. Il 12 luglio, Teatro La Fenice ha proposto la Cavalleria rusticana di Mascagni in forma di concerto, con un cast stellare e la direzione di Rico Saccani. A chiudere la rassegna, il 13 luglio, Ludovico Einaudi ha incantato il pubblico con il suo tour mondiale The Summer Portraits, in un’atmosfera sospesa e poetica. Anche Parco San Giuliano quest’anno ha registrato il pieno di energia e partecipazione grazie al 105 Summer Festival: Il 13 giugno ha ospitato una tappa del 105 Summer Festival con 25.000 spettatori e una line-up di prim’ordine. Tra i tanti artisti che si sono esibiti c’erano Achille Lauro, Francesca Michielin, Fabio Rovazzi, Gaia, Patty Pravo, Tananai, The Kolors, The Wombats e molti altri. L’evento, gratuito su prenotazione, ha visto un’organizzazione impeccabile, con oltre 1.000 operatori coinvolti tra forze dell’ordine, volontari, steward e tecnici.

Il festival ha confermato il ruolo strategico del Parco San Giuliano come spazio urbano sostenibile e perfettamente integrato con il tessuto sociale cittadino. Marghera invece celebra quest’anno la 45 edizione di Marghera Estate, in corso fino al 18 luglio con 12 serate di musica live italiana e internazionale, organizzate dal Settore Cultura del Comune di Venezia con la collaborazione di Vela, Veritas, Icona Music, Azzurra Music e Veneto Jazz. La rassegna ha ospitato band storiche come Le Orme, Estra, Take Six e Tony Esposito, accanto a tributi coinvolgenti e giovani talenti. L’edizione è stata dedicata a Roberto Turetta, figura storica della comunità di Marghera. Dal 25 luglio al 31 agosto, l’arena di Piazza Mercato proseguirà con Cinema Sotto Le Stelle, regalando un mese di emozioni cinematografiche sotto il cielo estivo.

“La musica ha attraversato piazze, parchi e comunità con forza e leggerezza, portando un messaggio di bellezza condivisa e partecipazione attiva. Un’estate straordinaria, vissuta con passione e rispetto che ha trasformato il nostro territorio in un palcoscenico internazionale – dichiara il sindaco Luigi Brugnaro – Venezia ha dimostrato di essere città viva e aperta, capace di accogliere e di coinvolgere. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito con professionalità e dedizione alla riuscita degli eventi. Abbiamo saputo unire cultura, inclusione e sicurezza, creando opportunità concrete per vivere i nostri spazi urbani in modo nuovo. Questa è la Venezia che vogliamo continuare a costruire”. “Vela ha coordinato la realizzazione del palco e servizi tecnico-logistici per la Fondazione la Fenice e intorno a questo appuntamento del secondo week-end di luglio si è costruito un palinsesto di qualità, con un’offerta articolata di quattro concerti e un musical, ottimizzando costi e logistica e minimizzando gli impatti – aggiunge Fabrizio D’Oria, direttore operativo di Vela spa – Questi eventi dimostrano quanto la città sia pronta a dialogare con tutti i generi di pubblico e a promuovere bellezza in modo accessibile”.

La programmazione estiva del Comune di Venezia continua proponendo un’offerta che porta anche teatro, circo contemporaneo, cinema all’aperto, laboratori, attività fisiche, sportive, oltre le tradizionali sagre. In totale oltre 500 eventi diffusi per vivere il territorio in modo nuovo, con appuntamenti pensati per coinvolgere tutta la cittadinanza.

– foto ufficio stampa Comune di Venezia –

