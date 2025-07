In Basilicata proseguono i lavori per la linea Ferrandina-Matera La Martella

POTENZA (ITALPRESS) – Si è tenuto questa mattina il sopralluogo tecnico programmato al campo base del cantiere della Galleria “Miglionico” e sul sito di lavorazioni della relativa finestra carrabile. Al sopralluogo hanno partecipato il Sottosegretario di Stato per le Infrastrutture e i trasporti Tullio Ferrante, il Presidente della Regione Basilicata Vito Bardi, gli assessori regionali Pasquale Pepe (Infrastrutture, Reti idriche, Trasporti e Protezione Civile e Vicepresidente della Regione Basilicata) e Cosimo Latronico (Salute, politiche per la persona e PNRR), il presidente della Provincia di Matera Francesco Mancini, i sindaci dei Comuni di Matera, Antonio Nicoletti, di Miglionico, Giulio Traetta, e di Ferrandina, Carmine Lisanti, il Questore di Matera Emma Ivagnes, il Prefetto di Matera Cristina Favilli, accompagnati dall’Amministratore Delegato e Direttore Generale di RFI Aldo Isi, dall’Amministratore Delegato di Italferr Dario Lo Bosco e dal Commissario Straordinario della nuova linea Ferrandina – Matera La Martella Elisabetta Cucumazzo.

Il progetto della nuova linea ferroviaria Ferrandina – Matera ha l’obiettivo di collegare la città dei Sassi alla linea ferroviaria Potenza-Metaponto attraverso una linea elettrificata a semplice binario di 22 km che si innesta sia nella stazione di Ferrandina e che corre per il 30% in galleria (6,5 km), il 27% in viadotto (6 km) e 43% (9,5 km) in rilevato/trincea con una velocità massima di tracciato di 120 km/h. e le cui opere civili, risultano nella quasi totalità già realizzate tra il 1984 – 2000.

I lavori consistono nell’adeguamento e nel completamento delle opere civili già realizzate al fine di adeguarle alle nuove normative tecniche e di sicurezza e nell’attrezzaggio tecnologico della linea e della stazione di Matera La Martella. È inoltre prevista la realizzazione di un nuovo raccordo di circa 2 km prevalentemente in viadotto per il collegamento di Matera in direzione Potenza ed una nuova finestra carrabile di circa 600 metri per la gestione delle emergenze in galleria.

L’appalto ha previsto l’implementazione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale per lo sviluppo della progettazione esecutiva e per la fase di realizzazione dell’opera. La gestione delle diverse fasi si basa sull’aggiornamento continuo di più di 250 modelli informativi organizzati in un modello federato nell’ambiente di condivisione dati attraverso una gestione evoluta e centralizzata del dato. Immagine che contiene schermata, cielo, aria aperta.

I lavori per il collegamento della città di Matera con la rete ferroviaria nazionale, consegnati lo scorso 21 dicembre, al fine di perseguire l’obiettivo PNRR di ultimazione delle opere entro il 30/06/2026, sono stati suddivisi in tre parti: – “opere di Fase A”, costituite dalle opere provvisionali di imbocco della finestra di accesso alla galleria Miglionico; – “opere di Fase B”, a loro volta divise in: “opere di Fase B1”, comprendenti tutte le opere dell’appalto originario ad esclusione dell’esistente viadotto “Basento” VI01, e “opere di Fase B2” costitute dal solo viadotto Basento che collega alla stazione di Ferrandina Scalo. Le lavorazioni della “Fase A” risultano di prossimo completamento.

Le opere della “Fase B” sono in corso per la quasi totalità. Le opere di fase B1 sono in via di realizzazione e per l’attivazione completa della linea è in corso una valutazione riguardante la rimodulazione del programma dei lavori. Al momento sono in corso le attività di completamento del quarto ordine di tiranti della paratia propedeutica all’imbocco della finestra carrabile di emergenza della “Galleria Miglionico”, la realizzazione dei pali e delle fondazioni del nuovo viadotto “Basento”, le attività di demolizione per gli adeguamenti strutturali del fabbricato viaggiatori di Matera La Martella e gli interventi di ripristino dei muri esistenti lungo i rilevati e le trincee.

Le lavorazioni sono supportate dalla gestione informativa delle attività tecnico contabili di cantiere tramite l’utilizzo di una piattaforma che integra, in un unico sistema geo-riferito, le informazioni di progetto con le rilevazioni digitali di cantiere e con le informazioni sull’avanzamento lavori attraverso l’utilizzo dei modelli BIM 4D e 5D. L’evoluzione del cantiere viene tracciata attraverso l’implementazione quotidiana dei dati nei sistemi digitali attraverso l’arricchimento del modello di progetto con le informazioni dal campo (es. verbali, immagini, nuvole di punti ecc.). Nel prossimo trimestre è previsto l’avvio della posa dell’impermeabilizzazione dell’arco rovescio della galleria Miglionico, lato Ferrandina, e, successivamente, la costruzione del rivestimento aggiuntivo (arco rovescio, murette, calotta) lungo i 2,8 km della galleria a doppio binario. È previsto, inoltre, l’avvio degli interventi di adeguamento sismico del fabbricato viaggiatori di Matera La Martella, la costruzione dei tombini stradali per le nuove viabilità e la costruzione/adeguamento dei tombini ferroviari presenti in corrispondenza dei rilevati e trincee esistenti. Il costo a vita intera dell’opera è pari a circa 525 milioni di euro, finanziati anche con risorse PNRR. Il progetto, parte della misura PNRR M3C1 I1.7 “Potenziamento, elettrificazione e aumento della resilienza nelle stazioni al Sud”, rientra tra quelli inseriti nella proposta di revisione del PNRR approvata dalla cabina di regia del Governo italiano il 19/05/2025.

