Da mercoledì, anche in Sicilia, chi ha compiuto 12 anni potra’ prenotare la vaccinazione antiCovid. L’estensione della somministrazione del siero al nuovo target 12-15 anni (che

comprende circa 163 mila persone) e’ stata autorizzata nell’ambito della campagna nazionale di immunizzazione. Verra’ utilizzato unicamente il vaccino Pfizer, cosi’ come approvato dalla Commissione tecnico scientifica dell’Agenzia italiana per il farmaco lo scorso 31 maggio, che ha accolto pienamente il parere espresso in precedenza dall’Ema, l’Agenzia europea dei medicinali. La piattaforma telematica (http://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/) sara’ operativa dalle 10.

“E’ l’ultimo target degli aventi diritto – ha evidenziato l’assessore alla Salute Ruggero Razza – che viene ammesso alla vaccinazione: chiunque in Sicilia, quindi, da domani potra’ immunizzarsi. Ci aspettiamo una risposta positiva, cosi’ come avvenuto con i ragazzi poco piu’ grandi. I nostri Hub e Centri vaccinali sono pronti per dare l’ultima spallata alla pandemia”.

(ITALPRESS).