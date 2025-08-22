Vaccini, Giani “La Toscana vuole rafforzare consapevolezza e impegno”

FIRENZE (ITALPRESS) – “La Toscana è e continuerà a essere in prima linea nella difesa della salute pubblica”. Lo ha scritto sul suo profilo Instagram il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. “Siamo tra le regioni italiane con il più alto tasso di vaccinazione per tutte le tipologie previste dal calendario vaccinale, un risultato che testimonia la fiducia dei nostri cittadini nella scienza e l’efficacia del nostro sistema sanitario regionale – ha aggiunto Giani –. La prevenzione è l’asse portante della nostra sanità: significa evitare malattie, proteggere i più fragili, garantire un futuro sicuro ai nostri bambini”.

“Indebolire le campagne vaccinali o alimentare dubbi significa esporre la comunità a rischi concreti: noi invece vogliamo rafforzare la consapevolezza e l’impegno. La Toscana ribadisce con forza che i vaccini sono una conquista di civiltà, e difendere l’obbligo vaccinale vuol dire difendere la salute di tutti”, ha concluso Giani.

