Vacanze, 120 milioni di presenze in meno rispetto al pre-Covid

Secondo un'indagine di Confcommercio realizzata in collaborazione con SWG e su dati Istat e Bankitalia, il 2021 si sta per chiudere con dati molto negativi per il turismo italiano. sat/red