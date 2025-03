Va in fiamme Villa Angelica a Villorba, non si registrano danni a persone

TREVISO (ITALPRESS) – Concluso all’alba, dopo una notte di lavoro, l’intervento dei vigili del fuoco a Villorba, in provincia di Treviso, per l’incendio di una villa del XVI secolo, Villa Angelica. 22 le unità impegnate nelle operazioni di soccorso. Non si registrano danni a persone.

-Foto Vigili del Fuoco-

(ITALPRESS).