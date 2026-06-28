ATLANTA (STATI UNITI) (ITALPRESS) – La Repubblica Democratica del Congo fa la storia ai Mondiali 2026. La nazionale di Desabre batte 3-1 in rimonta l’Uzbekistan nell’ultima giornata della fase a gironi e conquista un’incredibile qualificazione ai sedicesimi di finale. Ad Atlanta va avanti la selezione di Cannavaro con Shomurodov (10′), ma nel secondo tempo si scatena Wissa, che con una doppietta tra il 68′ e il 91′ diventa l’eroe della Repubblica Democratica del Congo. In mezzo la rete di Mayele (78′), con la squadra di Desabre che passa da migliore terza con 4 punti e si scontrerà ai sedicesimi con l’Inghilterra di Thomas Tuchel (1 luglio, ore 18). L’Uzbekistan abbandona i Mondiali con tre sconfitte in tre partite.

Dopo nemmeno 40 secondi viene annullato un gol a Shomurodov per fuorigioco. L’ex attaccante della Roma rimedia dieci minuti dopo, segnando la rete del vantaggio con un pallonetto da posizione defilata in area. Reazione immediata del Congo, che pareggia i conti con Mbuku, ma l’1-1 viene annullato al var per un fallo dello stesso Mbuku su Alijonov. Il Congo entra in partita e si mette al comando delle operazioni, ma l’Uzbekistan regge come può e conserva il vantaggio all’intervallo.

In apertura di ripresa il Congo continua a premere, ma senza impensierire più di tanto Nematov. Ritmi bassi e l’occasione per il pareggio la squadra di Desabre la trova su palla inattiva: intervento scomposto in area di Khusanov, che atterra Wissa e concede al Congo l’opportunità di pareggiare dagli 11 metri. Dal dischetto ci va proprio Wissa, che spiazza Nematov e firma l’1-1 al 68′. Desabre dà nuova linfa ai suoi con i cambi e il Congo la ribalta al 78′: iniziativa di Cipenga, conclusione deviata e il primo ad avventarsi sul pallone è Mayele che firma il 2-1 a poco più di dieci dalla fine. Nel finale l’Uzbekistan sembra non averne più e Wissa mette dentro la doppietta personale che vale il 3-1 al 91′.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS)

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