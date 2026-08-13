BIRMINGHAM (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Dariya Derkach, dell’Aeronautica Militare, è medaglia d’oro nel salto triplo femminile degli Europei di atletica, in corso a Birmingham. La 33enne azzurra di origini ucraine, cresciuta prima in Campania, a Pagani, e poi nel Lazio, a Formia, trova il primo titolo europeo assoluto e la prima medaglia continentale outdoor grazie alla misura di 14.60, personale stagionale, davanti alla belga Saliyya Guisse (argento, 14.46) e alla bulgara Aleksandra Nacheva (bronzo, 14.40).

“È sicuramente la serata più bella della mia carriera. Oggi avevo una tensione pazzesca addosso, perché sapevo di poter fare bene. L’anno scorso è stato difficile, però avevo ancora quella fiamma dentro accesa. La voglia di fare è stata più forte, sono qui dopo aver superato tante cose. Sono felicissima”. Così Dariya Derkach, ai microfoni Rai, dopo l’oro vinto questa sera.

Eliminata invece a metà gara Erika Saraceni (Fiamme Azzurre), alla quale non è bastato un salto da 13.48. Si tratta della sesta medaglia dell’Italia agli Europei di Birmingham. Fino a ora per gli azzurri tre ori, due argenti e un bronzo.

NEGLI 800 QUINTO POSTO PER PERNICI

Francesco Pernici è quinto negli 800 metri maschili. Il 23enne lombardo (Fiamme Gialle), grazie a un ottimo sprint, recupera nel rettilineo finale diverse posizioni non riuscendo però a mettersi al collo una medaglia e chiudendo con il tempo di 1’45″77. L’oro va all’irlandese English (1’45″26) davanti al croato Bloudek (argento, in 1’45″62) e allo spagnolo Attaoui (bronzo, in 1’45″71).

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).