Usa24, Della Valle “Vittoria Trump faccia riflettere su guerra”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - "La vittoria di Trump negli Stati Uniti deve aprire una riflessione tra chi ha adottato politiche guerrafondaie, perché si rischia di perdere le elezioni, come succede negli Stati Uniti". Lo ha detto l'eurodeputato del Movimento 5 Stelle, Danilo Dalla Valle, commentando i risultati delle elezioni negli Usa. "Dal punto di vista geopolitico aspettiamo di capire cosa accadrà negli scenari in Medio Oriente e in Europa, ma bisogna aspettare, restiamo contrari alla posizione sui diritti civili", ha aggiunto l'europarlamentare pentastellato.