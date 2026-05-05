Home Video News Cronaca Roma, sgominata una banda di rapinatori di gioiellerie: 7 misure cautelari
Roma, sgominata una banda di rapinatori di gioiellerie: 7 misure cautelari
ROMA (ITALPRESS) - Sgominata una banda dedita alla commissione di rapine "a mano armata" ai danni di gioiellerie e uffici postali, nonché alla ricettazione di gioielli e veicoli. L'indagine scaturisce da una maxi rapina nella primavera del 2024 in una gioielleria del quartiere Parioli. col3/mca2 (Fonte video: Polizia di Stato)