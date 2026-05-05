Power Talks: il potere della comunicazione – Puntata del 5/5/2026

ROMA (ITALPRESS) - L’AI non è una rivoluzione che sta arrivando ma che stiamo già vivendo. Nella nona puntata di “Power Talks, il potere della comunicazione”, format editoriale nato dalla collaborazione tra Italpress e Philia Associates, Jessica Nicolini intervista Alessandro Ilarda, Chief Digital Officer di Fiven, azienda che supporta medie e grandi società private e Pubblica Amministrazione nei processi di digital transformation. Al centro del confronto, uno dei cambiamenti più radicali degli ultimi anni: l'impatto dell'intelligenza artificiale. Dai motori generativi al turismo, fino alle nuove piattaforme come Duolly, la direzione è chiara: velocità, personalizzazione e accesso immediato ai contenuti. Perché non si tratta solo di usare l’intelligenza artificiale. Si tratta di costruire competenze, contenuti e processi attorno a essa. E, in questo scenario, la comunicazione ha un ruolo chiave: guidare il cambiamento e renderlo comprensibile. col3/mrv