WASHINGTON (USA) (ITALPRESS) – “L’Ucraina e gli Stati Uniti stanno discutendo sulla data e sul luogo dei colloqui “per porre fine alla guerra”. Lo ha reso noto il consigliere per la sicurezza nazionale del presidente degli Stati Uniti, Mike Waltz, in un’intervista al programma “Fox & Friends”.

“Prima di venire qui ho parlato al telefono con il mio collega, il consigliere per la sicurezza nazionale dell’Ucraina. Abbiamo avuto una buona discussione sulla sede per il prossimo round di negoziati, la delegazione, le questioni sostanziali”, ha detto Waltz.

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, potrebbe prendere in considerazione la possibilità di “ripristinare gli aiuti” all’Ucraina se verranno avviati dei colloqui di pace e adottate misure per “rafforzare la fiducia”, ha aggiunto Waltz, che poi ha sottolineato come la “lettera del presidente ucraino Volodymyr Zelensky” sia stata “un primo passo positivo” in questa direzione. Nella giornata di ieri il presidente Trump aveva menzionato “una lettera” in cui Zelensky esprimeva la volontà di sedersi al tavolo delle trattative. Sempre nella giornata di ieri Trump aveva annunciato la sospensione degli aiuti militari a Kiev. Il portavoce di Zelensky, Serhii Nykyforov, ha successivamente precisato al sito LIGA.net che il presidente ucraino non ha inviato una “lettera” e che Trump si riferiva ad un messaggio pubblicato da Zelensky su X.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).