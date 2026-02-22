Usa, ucciso un uomo che tentava di entrare nella tenuta del presidente Trump a Mar-A-Lago

(251229) -- PALM BEACH, Dec. 29, 2025 (Xinhua) -- This file photo shows a view of the Mar-a-Lago estate in Palm Beach, Florida, the United States. U.S. President Donald Trump and Ukrainian President Volodymyr Zelensky met in Florida on Sunday on the latest draft of a peace plan aimed at ending the Ukraine crisis. (Xinhua) - Xinhua -//CHINENOUVELLE_XxjpbeE000001_20251229_PEPFN0A001/Credit:CHINE NOUVELLE/SIPA/2512290804

ROMA (ITALPRESS) – La notte scorso un uomo di circa 20 anni è stato ucciso dopo aver violato il perimetro di sicurezza della tenuta Mar-a-Lago del presidente Donald Trump, a Palm Beach, in Florida. La vicenda e’ ricostruita dai media statunitensi che citano come fonte Secret Service statunitense.

Il ventenne è stato bloccato dopo un ingresso non autorizzato nel perimetro di sicurezza di Mar-a-Lago. Era stato visto introdursi dal cancello nord della proprietà di Mar-a-Lago con un fucile a pompa e una tanica di carburante. Le forze dell’ordine hanno affrontato l’individuo e hanno esploso alcuni colpi d’arma da fuoco. Al momento dei fatti il presidente Trump non era nella residenza. Non si sono registrati feriti. Sui fatti stanno indagando l’FBI, i Servizi e lo sceriffo della Contea di Palm Beach.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

