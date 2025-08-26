Usa, Trump “Pena di morte per chi uccide a Washington”

WASHINGTON (STATI UNITI) – Donald Trump ha annunciato l’intenzione di chiedere la pena di morte per gli omicidi a Washington. “Se uccidi nella capitale, sarai punito con la pena capitale”, ha detto durante una riunione di gabinetto alla Casa Bianca. “Non abbiamo scelta”, ha aggiunto.

Negli Stati Uniti “non c’è inflazione” e i prezzi del petrolio sono in calo. “La spesa alimentare è in calo, l’energia è in forte calo”, ha spiegato il tycoon nel gabinetto alla Casa Bianca. I nuovi dati sui posti di lavoro saranno “alle stelle”, ha aggiunto.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).