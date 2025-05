Usa, Trump firma un ordine esecutivo per abbassare i prezzi dei farmaci

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Oggi gli americani spendono 70 dollari in più per i farmaci di prescrizione rispetto al 2000. Pensateci. Il nostro Paese ha i prezzi dei farmaci più alti al mondo. Si spende dieci volte di più per lo stesso farmaco e sono numeri enormi, anche se gli Stati Uniti ospitano solo il 4% della popolazione mondiale, le aziende farmaceutiche realizzano più di due terzi dei loro profitti in America, quindi pensate che, con il 4% per cento della popolazione, le aziende farmaceutiche realizzano la maggior parte dei loro soldi”. Così il presidente Donald Trump nel corso di una conferenza stampa congiunta con il segretario della Salute Robert F. Kennedy Jr, alla Casa Bianca. Per l’occasione il tycoon ha firmato un ordine esecutivo che di fatto invita il dipartimento della Salute nazionale a negoziare con le case farmaceutiche prezzi più bassi per i farmaci statunitensi.

Mentre il presidente era pronto a firmare l’ordine esecutivo, nella sala Roosevelt, a sinistra del podio, sono stati esposti tre poster. Il primo era intitolato “Il pessimo accordo di Biden sul prezzo dei farmaci” e illustrava la percentuale di prezzo negoziata superiore a quella di altri Paesi per alcuni farmaci. Gli altri due poster riportavano una citazione di Trump: “Questo è un mondo pericoloso. Proteggeremo i nostri cittadini come mai prima d’ora”. Nel corso del suo intervento, Trump ha parlato di una “redistribuzione della ricchezza”: “Smetteremo di pagare dieci volte di più degli altri Paesi – ha affermato il tycoon -. Un farmaco per il cancro al seno costa agli americani 16mila dollari, ma lo stesso prodotto costa un sesto in meno in Australia e un decimo in meno in Svezia. Un comune farmaco per l’asma costa quasi 500 dollari qui in America, ma costa meno di 40 dollari nel Regno Unito. Sui farmaci l’Europa dovrà pagare un po’ di più, il resto del mondo dovrà pagare un po’ di più e gli Stati Uniti pagheranno un po meno”, ha affermato.

-Foto IPA Agency-

