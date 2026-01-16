WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affrontato diversi temi di politica estera e interna rispondendo alle domande dei giornalisti nel South Lawn della Casa Bianca, poco prima di salire sull’elicottero diretto in Florida per il weekend. Interpellato sull’ipotesi di un’uscita degli Stati Uniti dalla NATO qualora l’Alleanza non contribuisse all’acquisizione della Groenlandia, Trump ha ribadito la centralità strategica dell’isola per la sicurezza nazionale americana. “Abbiamo un disperato bisogno della Groenlandia – ha detto –. Senza di essa avremmo una falla nella sicurezza nazionale, anche in relazione a ciò che stiamo facendo con il Golden Dome e altri progetti. Stiamo parlando con la NATO”.

Sul dossier Iran, il presidente ha rivendicato una decisione autonoma nel non procedere con un’azione militare immediata. “Nessuno mi ha convinto, mi sono convinto da solo”, ha affermato, collegando la scelta alla decisione di Teheran di annullare l’esecuzione di oltre 800 condanne a morte, che secondo Trump avrebbe avuto “un impatto enorme”. Rispondendo a una domanda sull’eventuale pressione di funzionari arabi e israeliani, Trump ha escluso condizionamenti esterni e ha citato anche il caso Venezuela, richiamando la forza militare degli Stati Uniti e la capacità di deterrenza americana.

Sul fronte commerciale, commentando un possibile accordo tra Canada e Cina, il presidente ha dichiarato che “è una buona cosa” e che, se un Paese può raggiungere un’intesa con Pechino, “dovrebbe farlo”. Trump ha poi confermato di aver accettato simbolicamente il Premio Nobel per la Pace conferitagli da Maria Corina Machado, definendo il gesto “molto carino” e dicendosi “molto colpito” dalla leader dell’opposizione venezuelana, incontrata di recente. “È davvero una brava donna”, ha sottolineato, lasciando intendere che i contatti proseguiranno. In merito all’Insurrection Act, il presidente ha ricordato che si tratta di uno strumento utilizzato più volte nella storia americana. “Se ne avessi bisogno, lo userei. È molto potente”, ha spiegato, precisando però che al momento non vede le condizioni per ricorrervi. Infine, rispondendo a domande sulla Marcia per la Vita e sull’emendamento Hyde, Trump ha elogiato i partecipanti definendoli “persone fantastiche” e annunciando di aver registrato un messaggio dedicato a loro.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).