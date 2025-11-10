Usa, trovato l’accordo in Senato per mettere fine allo shutdown

Mandatory Credit: Photo by John Angelillo/UPI/Shutterstock (15634779g) Airplanes move on the runway as travelers walk through the gates at LAX Airport on Thursday, October 30, 2025 in Los Angeles, California. As the government shutdown continues into its 30th day, airports are facing potential challenges that could affect holiday travelers. Federal employees, including TSA and air traffic control workers, have missed their first full paycheck leading to concerns about possible travel disruptions. Holiday Travel Disruptions Possible Due to US Government Shutdown, Los Angeles, California, United States - 30 Oct 2025

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Primo passo verso la fine del più lungo shutdown della storia degli Stati Uniti: il Senato, con un’intesa bipartisan, ha infatti votato per interrompere il blocco che sta paralizzando gli uffici governativi americani da quaranta giorni. I democratici hanno trovato un accordo provvisorio con i repubblicani che consente il finanziamento del governo fino a gennaio: 60 i voti a favore, 40 i contrari, aperta dunque la strada all’accordo di spesa che però dovrà ancora ottenere l’approvazione della Camera e ottenere la firma del presidente Donald Trump per porre fine allo shutdown.

L’accordo, fa sapere la CNN, includerebbe una nuova misura tampone per estendere i finanziamenti governativi fino a gennaio e sarebbe vincolato a un pacchetto più ampio per finanziare completamente diverse agenzie chiave. Non includerebbe però alcuna garanzia da parte dei Repubblicani di estendere i sussidi sanitari, che sono stati al centro della lotta per i finanziamenti.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE