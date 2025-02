NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il premio Italian Reputation Award ha conferito una menzione speciale al professor Stefano Albertini, direttore della Casa Italiana Zerilli-Marimò della New York University (NYU), “per il suo straordinario contributo alla promozione e valorizzazione della cultura italiana negli Stati Uniti”.

Il premio, che celebra l’eccellenza nell’ambito della reputazione e della cultura italiana all’estero, è stato assegnato nel corso di un evento formativo di grande interesse che si è svolto presso la Scuola d’Italia “Guglielmo Marconi” di New York, in cui Albertini ha tenuto una lezione con i giovani studenti della scuola italiana, alla presenza dell’ideatore del premio Davide Ippolito e il preside della Scuola d’Italia Michael Cascianelli.

La Casa Italiana Zerilli-Marimò, sotto la guida del prof. Albertini, è diventata nel corso degli anni un punto di riferimento per la diffusione della lingua e della cultura italiana a New York e negli Stati Uniti.

Albertini si è inoltre distinto per la promozione del dialogo tra la Scuola e l’Università, in modo da permettere ai più giovani di sviluppare sempre più una maggiore consapevolezza sull’indirizzo da scegliere per il proprio futuro, come ha fatto in questa occasione incontrando gli studenti della Scuola d’Italia. Nel corso del suo intervento ha sottolineato l’importanza della cooperazione tra le istituzioni culturali italiane all’estero e le scuole locali, per garantire un dialogo sempre vivace e proficuo tra le due culture.

L’Italian Reputation Award, giunto alla sua seconda edizione, si conferma come uno dei premi più importanti per il riconoscimento delle personalità e delle istituzioni che contribuiscono a rafforzare la reputazione e la presenza dell’Italia nel mondo, rendendo omaggio all’impegno per la valorizzazione dell’Italia.

– Foto Il Newyorkese –

(ITALPRESS).