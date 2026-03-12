DETROIT (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Sparatoria in una sinagoga a West Bloomfield, sobborgo a nord di Detroit. Secondo i media la polizia è intervenuta sul posto dopo che un camion si è schiantato contro la sinagoga e si sono uditi colpi d’arma da fuoco. E, sempre secondo quanto riferito da alcuni media locali, l’uomo sarebbe stato ucciso in uno scontro a fuoco con gli uomini della sicurezza.

Il direttore dell’Fbi Kash Patel aveva precedentemente affermato che gli agenti si trovavano sul posto in seguito a un “apparente speronamento di veicoli e una sparatoria” presso la sinagoga. La Federazione Ebraica di Detroit ha diffuso una dichiarazione in cui affermava di essere a conoscenza di un “allarme sicurezza” alla sinagoga di West Bloomfield, consigliando a tutte le organizzazioni ebraiche di attivare il protocollo di sicurezza.

