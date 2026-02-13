Usa, sparatoria in un campus della South Carolina State University: due morti

ROMA (ITALPRESS) – Due persone sono morte e un’altra è rimasta ferita dopo una sparatoria avvenuta in un complesso residenziale della South Carolina State University. È quanto riportano media americani.

I funzionari dell’università “non hanno confermato l’identità delle vittime né le condizioni della persona ferita”, ha affermato l’istituto in un comunicato stampa. Non c’erano notizie circa il luogo in cui si trovavano i sospettati.

“La scuola ha chiuso il campus intorno alle 21:15 (03.15 in Italia), quando è arrivata la segnalazione della sparatoria”. Il blocco è rimasto in vigore per ore.

-Foto di repertorio IPA Agency-

