Usa-Russia “A Riad concordata navigazione sicura nel Mar Nero”

WASHINGTON (USA) (ITALPRESS) – La Casa Bianca ha pubblicato i risultati dei colloqui avvenuti a Riad tra le delegazioni di Stati Uniti e Russia.

“In linea con le discussioni a livello presidenziale tra il presidente Donald J. Trump e il presidente Vladimir Putin, gli Stati Uniti hanno facilitato colloqui bilaterali a livello tecnico con la delegazione russa dal 23 al 25 marzo a Riad, Arabia Saudita. A seguito di tali discussioni, gli Stati Uniti e la Russia hanno concordato di garantire una navigazione sicura, eliminare l’uso della forza e impedire l’uso di navi commerciali per scopi militari nel Mar Nero”, precisa il comunicato.

“Gli Stati Uniti contribuiranno a ripristinare l’accesso della Russia al mercato mondiale delle esportazioni di prodotti agricoli e di fertilizzanti, ad abbassare i costi delle assicurazioni marittime e a migliorare l’accesso ai porti e ai sistemi di pagamento per tali transazioni”, si legge nella nota.

Gli Stati Uniti e la Russia “hanno concordato di elaborare misure per attuare l’accordo tra i presidenti Trump e Putin di vietare gli attacchi contro gli impianti energetici di Russia e Ucraina. Gli Stati Uniti e la Russia accolgono con favore i buoni uffici dei paesi terzi al fine di sostenere l’attuazione degli accordi energetici e marittimi”, si legge ancora.

Inoltre, Usa e Russia “continueranno a lavorare per raggiungere una pace duratura e duratura. Gli Stati Uniti hanno ribadito l’imperativo del Presidente Donald J. Trump di porre fine alle uccisioni da entrambe le parti del conflitto tra Russia e Ucraina, come passo necessario per raggiungere un accordo di pace duraturo. A tal fine, gli Stati Uniti continueranno a facilitare i negoziati tra entrambe le parti per raggiungere una risoluzione pacifica, in linea con gli accordi presi a Riad”.

LA NOTA USA-UCRAINA

“In linea con le discussioni a livello presidenziale tra il presidente Donald J. Trump e il presidente Volodymyr Zelensky, gli Stati Uniti hanno facilitato colloqui bilaterali a livello tecnico con la delegazione ucraina dal 23 al 25 marzo a Riad, Arabia Saudita. A seguito di tali discussioni gli Stati Uniti e l’Ucraina hanno concordato di garantire una navigazione sicura, eliminare l’uso della forza e impedire l’uso di navi commerciali per scopi militari nel Mar Nero”, si legge in una nota pubblicata sul sito della Casa Bianca. “Gli Stati Uniti e l’Ucraina hanno concordato che gli Stati Uniti restano impegnati nell’aiutare a realizzare lo scambio di prigionieri di guerra, il rilascio di detenuti civili e il ritorno dei bambini ucraini trasferiti forzatamente”, prosegue il comunicato.

Inoltre “gli Stati Uniti e l’Ucraina hanno concordato di sviluppare misure per attuare l’accordo del presidente Trump e del presidente Zelensky di vietare gli attacchi contro le strutture energetiche di Russia e Ucraina. Gli Stati Uniti e l’Ucraina accolgono con favore i buoni uffici dei Paesi terzi al fine di supportare l’attuazione degli accordi energetici e marittimi”.

Infine, “gli Stati Uniti e l’Ucraina continueranno a lavorare per raggiungere una pace duratura e duratura. Gli Stati Uniti hanno ribadito a entrambe le parti l’imperativo del presidente Donald J. Trump di porre fine alle uccisioni da entrambe le parti del conflitto tra Russia e Ucraina, come passo necessario per raggiungere un accordo di pace duraturo. A tal fine, gli Stati Uniti continueranno a facilitare i negoziati tra entrambe le parti per raggiungere una risoluzione pacifica, in linea con gli accordi presi a Riad”.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).