Usa, milioni di cittadini al voto in attesa del “verdetto” su Trump

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Da Brooklyn al Wisconsin, dall’Alaska alle Hawaii milioni di cittadini americani sono chiamati alle urne per le elezioni di midterm, il “metà mandato” che per gli osservatori appare più come un vero e proprio “referendum” sull’operato di Donald Trump. I sondaggi indicano una possibile vittoria democratica alla Camera, mentre per il Senato la battaglia è molto più incerta. xo9/lcr/azn