Manovra, Gorno Tempini “Cdp posseduta dal Mef, contributo è tramite dividendo”

MILANO (ITALPRESS) - "Cassa Depositi e Prestiti per l'83% è posseduta dal governo italiano, dal ministero dell'Economia e delle Finanze. Quindi il contributo della Cassa è attraverso il dividendo, che va quasi interamente nelle casse dello Stato". Così il presidente di Cassa Depositi e Prestiti Giovanni Gorno Tempini, a margine dell'evento conclusivo del roadshow "Insieme per il futuro delle imprese", sul possibile contributo di Cdp alla manovra come indicato dal vicepremier Antonio Tajani. xh7/ads/azn