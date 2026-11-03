EICMA 2026, record di espositori per la fiera delle due ruote

MILANO (ITALPRESS) - Un'edizione record, con più di 2.100 marchi rappresentati e il coinvolgimento, per la prima volta, di dieci padiglioni del quartiere fieristico di Milano Rho. Alla presenza del vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, si è aperta a Milano l'83esima Edizione di Eicma - Esposizione internazionale delle due ruote. f50/mgg/gtr