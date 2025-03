Usa, Leavitt sui dazi “E’ tempo di reciprocità”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Nel corso di un punto stampa la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt ha parlato di “giorno della liberazione”, riferendosi al prossimo mercoledì, ovvero quando entreranno ufficialmente in vigore le tariffe imposte dal presidente Donald Trump. Rispondendo ad una ulteriore domanda sui dazi, Leavitt ha anche aggiunto che non saranno previste esenzioni. Riguardo al consigliere per la sicurezza nazionale Mike Waltz e allo stato delle indagini sul caso Signal e su come il giornalista Jeffrey Goldberg sia finito in una chat dell’amministrazione, la portavoce della Casa bianca ha sottolineato che “Mike Waltz continua a essere una parte importante del suo team per la sicurezza nazionale e questo caso è stato chiuso qui alla Casa Bianca”.

La portavoce della Casa Bianca ha anche spiegato le modalità con cui i prodotti americani sarebbero stati tagliati fuori dal mercato: “Questi paesi ci hanno derubato per troppo tempo e hanno reso, credo, il loro disprezzo per i lavoratori americani, molto chiaro – ha dichiarato Leavitt -. Se si guardano le pratiche commerciali sleali che abbiamo: il 50% dall’Unione Europea sui latticini americani, hai una tariffa del 700% dal Giappone sul riso americano. Hai una tariffa del 100% dall’India sui prodotti agricoli americani. Hai una tariffa di quasi il 300% dal Canada sul burro americano e sul formaggio americano. Ciò rende praticamente impossibile importare prodotti americani in questi mercati e ha messo molti americani fuori dal mercato e senza lavoro negli ultimi decenni. Quindi è tempo di reciprocità ed è tempo che un presidente adotti un cambiamento storico”.

Leavitt è stata inoltre interpellata anche sulla possibilità di un terzo mandato di Trump: “Guardate, voi continuate a fare al presidente questa domanda su un terzo mandato e poi lui risponde onestamente e candidamente con un sorriso e poi tutti qui si sciolgono per la sua risposta. Il presidente ne ha parlato ieri sera sull’aereo – ha aggiunto Leavitt -. Ha detto che non è qualcosa a cui stiamo pensando. Ha quattro anni, c’è molto lavoro da fare. Abbiamo fatto molto, quasi per 100 giorni. E il popolo americano ama ciò che sta facendo questo presidente”.

– foto xp6/Italpress –

(ITALPRESS).