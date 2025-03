Usa, Leavitt sui dazi alle auto “Lavoratori americani al primo posto”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Vorrei solo sottolineare che queste tariffe automobilistiche di ieri sono un grosso problema per i lavoratori dell’auto nel settore. E avete visto l’United Auto Workers Union, Shawn Fain, che non era il più grande fan del presidente durante la campagna elettorale, è uscito stamattina e ha applaudito il presidente per questa mossa, dicendo che è una cosa grandiosa per i lavoratori dell’auto che sono stati venduti da pratiche commerciali sleali”. Così la portavoce della Casa Bianca Leavitt ha commentato in un punto stampa l’introduzione dei dazi del 25% sulle auto prodotte fuori dagli Stati Uniti.

“Come sapete, il 2 aprile ci sarà l’annuncio delle tariffe reciproche, che si concentrerà in particolare sui paesi che hanno truffato gli Stati Uniti – ha aggiunto Leavitt -. Il presidente ha detto ieri che pensa che alcuni di questi numeri sarebbero più prudenti di quanto molti si aspettino, ma ci assicureremo che i lavoratori americani siano messi al primo posto e metteremo fine alle pratiche commerciali sleali che hanno svuotato la nostra classe media per decenni”.

Nel corso del punto stampa Leavitt ha anche espresso grande soddisfazione per l’arresto del capo della gang MS-13 a Wooldbridge, in Virginia, avvenuto nella mattinata di oggi: “Questa è una grande vittoria per il pubblico americano e il presidente è molto orgoglioso del procuratore generale Bondi e del direttore dell’FBI Kash Patel, che hanno lavorato insieme al governatore Youngkin in Virginia. Quindi, applaudiamo lo sforzo delle forze dell’ordine statali e locali. Si trattava di un individuo molto violento che è stato arrestato in una casa con cinque bambini presenti. Quindi, le nostre comunità sono più sicure questa mattina ed è una buona giornata per il nostro paese”.

Leavitt è anche tornata sul caso Signal, sostenendo che errori del genere non si verificheranno mai più: “Non abbiamo mai negato che si sia trattato di un errore, e il consigliere per la sicurezza nazionale se ne è assunto la responsabilità. E abbiamo detto che stiamo apportando delle modifiche. Stiamo esaminando la questione per assicurarci che non possa mai più accadere. Ma ovviamente, il presidente ha messo insieme una squadra: guarda il Segretario della Difesa, Pete Hegseth, che è stato votato dal Senato degli Stati Uniti, mettendo al primo posto i nostri combattenti, rendendo il mondo un posto più sicuro per il popolo americano e per tutte le persone. E continueremo a concentrarci su questo. E penso che l’arresto di un capobanda della MS 13 questa mattina la dica lunga sulla fiducia del presidente e della sua squadra”.

