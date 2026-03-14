Usa, in Senato una proposta di legge per designare il Fronte Polisario come organizzazione terroristica

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – I senatori repubblicani Ted Cruz, Tom Cotton e Rick Scott hanno presentato una proposta di legge per designare il Fronte Polisario come organizzazione terroristica qualora confermi la sua collaborazione con gruppi iraniani già designati come organizzazioni terroristiche. “Il regime iraniano sta cercando di trasformare il Fronte Polisario e di utilizzarlo per minare la sicurezza nazionale degli Stati Uniti e dei nostri alleati”, ha detto il senatore Cruz. “Il Fronte Polisario collabora con gruppi terroristici iraniani, riceve droni dalle Guardie Rivoluzionarie e sposta armi nella regione per conto del regime iraniano. Questo disegno di legge garantirà che le sanzioni antiterrorismo più severe degli Stati Uniti possano essere utilizzate per contrastare tali minacce e, una volta ottenuta la designazione, il Fronte Polisario e i suoi leader saranno tagliati fuori dal sistema finanziario globale e dalle risorse di cui hanno bisogno per condurre le loro attività terroristiche”, ha aggiunto.

Per il senatore Cotton “il Fronte Polisario è un’organizzazione terroristica che sostiene apertamente l’Iran e Hezbollah. Designare questi terroristi come tali era atteso da tempo”. Da parte sua il senatore Scott ha sottolineato come “i legami del Fronte Polisario con avversari come la Cina comunista, l’Iran e la Russia, e la sua cooperazione con terroristi sostenuti dall’Iran come Hezbollah, devono essere contrastati”.

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